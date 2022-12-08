Русский внедорожник передал бизнесмен из Приморья в зону СВО

Фото: t.me/kozhemiakoofficial.

Приморские бизнесмены продолжают помогать бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. В этот раз предприниматель передал участникам спецоперации внедорожник Лада Нива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Мужчина, пожелавший остаться инкогнито, предоставил для передачи в войска машину, пробег которой, по его словам, всего лишь около 17 тысяч километров. Можно сказать, что автомобилем почти не пользовались. Бывший владелец транспорта также отметил, что автомобиль технически обслужен, заменены все жидкости. Кроме того, Нива, можно сказать, подготовлена и внешне – покрашена в камуфляж, оснащена усиленным бампером и спереди, и сзади.

– Спасибо всем, кто поддерживает наших защитников! – поблагодарил бизнесмена глава Приморья.

Отметим, что я ноябре предприниматели передали сразу шесть автомобилей в зону СВО. Об этом ранее писала «КП». Машины украсили знаком V и заполнили коробками с одеждой, лекарствами, письмами школьников с теплыми словами. Все это собрали жители Октябрьского округа. Авто уже отправлены в воинские части, где служат приморцы.

С появлением информации о том, что приморцы отдают машины, Олег Кожемяко стал героем сюжета японского телевидения. Сеть пополнилась слухами, якобы теперь импорт иномарок из островного государства в РФ может и вовсе прекратиться, поскольку техника используется для военных целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое приморцев передали в зону СВО внедорожники

Губернатор края лично поблагодарил предпринимателей (подробнее...)

Губернатор Приморья призвал передать машины в зону СВО

Сам Олег Кожемяко уже купил для спецоперации 7 пикапов (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.