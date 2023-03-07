ВПЭС планирует завершить восстановительные работы в течение дня. Фото: Социальные сети

Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без теплоснабжения и горячей воды из-за порыва теплотрассы в районе площади Луговой. ВПЭС планирует завершить восстановительные работы в течение дня, поток воды уже устранен. До тех пор люди будут лишены услуг ЖКХ.

Как рассказали в прокуратуре Приморья, авария произошла в 10:40 в районе улицы Ивановской, 3. На данный момент сотрудники ВПЭС продолжают устранять неполадки. На повороте от Светланской к «Бубль Гуму» полиция перекрыла проезд для машин в сторону аварии. Проведение ремонта находится на контроле районного ведомства:

– Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

На данный момент подача горячего водоснабжения и отопления приостановлена по следующим адресам: Тунгусская, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 65, 69; Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 209, 207; Горная, 25, 31, 31а, 33, 33а; Матросская, 5-Я, 21, 7-Я, 33а; Ивановская, 15, 17, 19, 6а, 6/4; Тюменская, 22, 26, 28; Луговая, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а, 45, 21; Зейская, 4, 10, 12/1, 12/2; Шилкинская, 30, 34, 36; Флотская, 1-Я, 39; Новоивановская, 3.

Напомним, около полудня площадь Луговую затопило кипятком, шквал воды вылился на дорогу и тротуары. Участок дороги утонул в клубах пара, из-за чего проезд оказался затруднителен, образовались пробки. Из-за аварии в западню попали и пешеходы, которые пытались перебраться через ручьи жидкости с помощью сподручных средств – досок и камней.

РАНЕЕ:

Горячая вода затопила дорогу и тротуары в районе площади Луговой во Владивостоке

Клубы пара затруднили движение автомобилей, образовалась пробка (подробнее)

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