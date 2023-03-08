Председатель ЗСПК Александр Ролик поздравил женщин края c 8 Марта

Александр Ролик. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

Милые и любимые женщины Приморья!

От лица мужчин Законодательного собрания поздравляю вас с Международным женским днем!

История этого праздника насчитывает более ста лет и за эти годы он стал в России одним из самых любимых. Сегодня мы поздравляем главных женщин в своей жизни - матерей, жен, сестер, дочерей. В это непростое время, когда нам вновь приходится защищать суверенитет и безопасность нашей страны, именно женщины являются надежным тылом. Благодаря вашей любви и заботе наши бойцы знают, что их очень любят и ждут на родной земле.

Наши женщины - удивительные, нежные, проницательные. С древних времен именно прекрасная половина человечества была хранителем семейного очага, создателем домашнего уюта и оплотом семейной стабильности. Неслучайно русский поэт Андрей Дементьев написал такие замечательные строки:

Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Пусть этот прекрасный весенний праздник принесет в вашу жизнь новые чувства и впечатления. Пусть ваши будни будут яркими, а настроение - прекрасным. Пусть забота и понимание мужчин будут с вами на протяжении всего года.

Желаю, чтобы вам всегда и во всем сопутствовала удача, были здоровы вы и ваши семьи, а дом был полной чашей! Будьте счастливы и любимы!

Председатель

Законодательного собрания

Приморского края Александр Ролик.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что нужно для качественного ремонта квартиры? Рассказываем

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.