Для посещения маршрута нужна предварительная регистрация. Фото: сеть природных парков «Вулканы Камчатки».

Зимние туристические маршруты «К озеру Зеленому» и «К озеру Тополовому» появились на Камчатке. Расположены они в природном парке и уже прошли паспортизацию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Спортсмены и любители активного отдыха уже могут покататься по новым маршрутам на снегоходах, лыжах и сноубордах. Кроме того, с территории открывается незабываемый вид на озеро, долину реки Паратунка и Вилючинский вулкан.

В правительстве Камчатского края сообщили, что для посещения природного парка туристам необходимо оформить специальное разрешение. Для этого необходим зарегистрировать группу за десять дней до начала путешествия на сайте сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Напомним, «КП – Дальний Восток» писала о самых красивых местах на Камчатке, которые стоит посетить во время путешествия.

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