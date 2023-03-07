Небольшой дождь ожидается во Владивостоке 11 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики портала Примгидромет рассказали, какая погода ожидается в крае 11 и 12 марта. Прогнозы не утешительные, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В ночь на 11 марта восточные районы Приморья окажутся под влиянием гребня антициклона, который придет с Охотского моря. К западу приблизится китайский циклон, затем он продолжит смещаться на Хабаровский край. Снегопад не ожидается, а столбики термометров будут показывать от 0 до -14°C. Днем на край обрушатся осадки смешанного характера – смесь дождя и снежинок, а вечером они начнут прекращаться. Максимальная температура воздуха достигнет +6…+11°C, на побережье 0…+5°C.

В воскресенье, 12 марта, циклон может выйти на акваторию Японского моря, из-за чего почти на всей территории Приморья пройдет снег.

Во Владивостоке 11 марта начнется небольшой дождь, задует ветер. В течение суток температура воздуха будет колебаться от 0 до +3°C. В воскресенье, 12 марта, ожидается облачность, возможен снегопад. И ночью, и днем столбики термометров покажут около 0°C.

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