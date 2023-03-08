«Мы благодарны вам за огромное терпение и поддержку» – поздравление губернатора Приморья с Международным женским днем

Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края

Дорогие наши женщины, верные подруги, надежные спутницы!

Вы преображаете мир своим обаянием, красотой и великодушием.

Международный женский день - поистине самый теплый и красивый праздник, еще один повод выразить вам восхищение и признательность!

Ваши чуткость, мудрость, умение воспитывать детей и хранить согласие в семье - надежная основа для процветания родного дома, в который хочется возвращаться.

И, конечно, мы восхищаемся вашим стремлением и умением достигать профессиональных высот. Компетентность, готовность прийти на помощь, творческий подход - качества, которые позволяют вам блестяще справляться с работой в образовании, здравоохранении, предпринимательстве и других важных отраслях. Под вашим чутким руководством зарождаются и реализуются многие социально значимые идеи и проекты.

Мы благодарны вам за огромное терпение и поддержку, которой вы щедро делитесь с окружающими.

С праздником вас, дорогие женщины! Пусть сегодня и всегда в душе царят гармония, весеннее настроение и любовь!

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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