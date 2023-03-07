Жительница Владивостока сломала ногу, спускаясь по разрушенной лестнице

Произошло все в районе дома на улице Кирова, 21/2. Фото: Прокуратура Приморского края

Жительница Владивостока, спускаясь с лестницы в районе дома на улице Кирова, 21/2, упала со ступени. Женщину госпитализировали, а прокуратура Советского района организовала проверку. Подробности – в «Комсомольской правде – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. По их словам, женщина – не первая жертва этой лестницы, которую не ремонтируют годами.

– Сидит и плачет. Наверное, ногу сломала. Когда прекратится это безобразие?

Состояние лестницы действительно оставляет желать лучшего. Да, здесь есть перила, но часть ступеней разрушена, поэтому не удивительно, что люди спотыкаются и получают травмы.

О ситуации узнали в прокуратуре Советского района и организовали проверку. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 36-летнюю женщину все-таки пришлось госпитализировать из-за перелома голени.

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