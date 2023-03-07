План развития логистических мощностей и транспортных развязок Приморья представят на ВЭФ

О программе рассказал глава края Олег Кожемяко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новую программу социально-экономического развития представят на VIII Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре. Подробнее об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как поделился глава края, программа прежде всего коснется логистики и транспортных развязок. В нее включены дороги к погранпереходам, трасса Владивосток – Находка – порт Восточный, с мыса Астафьева на Литовку, а также расширение железнодорожных путей.

По словам Олега Кожемяко, сейчас в крае нет нехватки логистических мощностей, которая наблюдалась в Приморье еще два-три месяца назад, а порты продолжают увеличивать свои силы, например, в сентябре планируется запуск Суходола мощностью 20 миллионов тонн.

– Все это будет учтено в плане социально-экономического развития, и я думаю, что это даст свой результат. Кроме того, в регионе создается транспортно-логистический центр «Артем», где контейнеры будут формироваться в полувагоны, мощностью до 1 миллиона контейнеров в год. Это позволит увеличить объем контейнерных перевозок практически в два раза, до семи тысяч в сутки.

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