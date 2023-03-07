Восточный экономический форум в 2023 году перенесли на неделю

Павильон Приморского края на ВЭФ-2022. Фото: Вадим ПОПОВ

VIII Восточный экономический форум состоится 12-15 сентября 2023 года, на неделю позже ранее озвученных дат. Причиной переноса стал график международных мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Традиционно площадкой мероприятия станет кампус Дальневосточного федерального университета. Пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 сентября.

– Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. ВЭФ зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка, нацеленная на интенсивное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала. VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

В программе изменений нет. Гости и жители Владивостока смогут посетить выставку «Улицы Дальнего Востока», а также фестиваль «Владивостокские сезоны».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ВЭФ – одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский. Главной темой форума 2022 года было «На пути к многополярному миру».

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