В программе ВЭФ будет шесть ключевых блоков. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ.

VII Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В первый день ВЭФ–2022 состоится II Международный форум по сохранению популяции тигра.

Восточный экономический форум – одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский во Владивостоке на площадке ДВФУ. Главная тема форума 2022 года – «На пути к многополярному миру».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЭФ–ВЛАДИВОСТОК В 2022 ГОДУ:

– содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала;

– расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

– продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа, территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

ПРОГРАММА

Деловая программа Восточного экономического форума в 2022 году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».

Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением

Участники поделятся своими взглядами на будущее международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание уделят импортозамещению и его перспективам. В рамках Восточного экономического форума ожидаются бизнес–диалоги «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН». Также ожидается заседание российско–китайского делового совета и конференции по инвестициям и торговле в Арктике.

Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия

Тему посвятят банковской сфере, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. Отдельное внимание финансовые аналитики и экономические эксперты, участвующие в дискуссиях ВЭФ, уделят первым итогам и перспективам «Дальневосточной концессии».

Создаем новое качество жизни для людей

Вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Участники сессий в рамках этого направления обсудят комплексное развитие дальневосточных городов, строительного комплекса, а также поговорят о жизни коренных малочисленных народов регионов Дальнего Востока и о том, как вернуть на книжные полки российских авторов.

Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей

Участники обсудят будущее отдельных отраслей экономики – авиа и судостроения, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других. Кроме того, сессии этого блока посвятят вопросам развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестке и другим темам.

У каждого свой путь: логистика изменившегося мира

Пройдут дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность. Особое место займет дискуссия о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.

Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим

Тема объединит талантливую молодежь – студентов и школьников. Участники сессий обсудят будущее России, информационные войны и новые кадры для экономики, а также поговорят о военно–патриотическом воспитании.

УЧАСТНИКИ

На данный момент, заявки на участие в форуме еще формируются. Полная информация об будет предоставлена позднее. Следите за обновлениями.

Помимо деловой программы для гостей и участников ВЭФ–2022 подготовят богатую спортивную и культурную программы. Также все дни на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка «Улица Дальнего Востока».

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