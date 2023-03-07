Во Владивостоке случился очередной порыв в центре города

Улицы залило водой. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке случилась еще одна авария, из-за которой улицы залило водой. На этот раз ЧП жители города заметили около вокзала. Вода резко полилась со стороны 1-й Морской улицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадрами затопленных улиц поделились приморцы в социальных сетях. Ручьи потекли по тротуарам вдоль зданий, а затем добрались и до пешеходных переходов. Из-за этого людям пришлось перепрыгивать образовавшиеся лужи и с трудом перебираться на другую сторону.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что около полудня площадь Луговую затопило кипятком, шквал воды вылился на дорогу и тротуары. Участок дороги утонул в клубах пара, из-за чего проезд оказался затруднителен, образовались пробки. Из-за аварии в западню попали и пешеходы, которые пытались перебраться через ручьи жидкости с помощью сподручных средств – досок и камней.

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