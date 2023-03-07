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НовостиВладивосток7 марта 2023 9:23

История с порывом теплосетей, затопившим район во Владивостоке, может дойти до «уголовки»

СК начал доследственную проверку по признакам халатности
Дарья ИЩУК
Ответственным лицам грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 лет.

Ответственным лицам грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 лет.

Фото: Светлана Макеева

Во Владивостоке СК Приморского края организовал доследственную проверку из-за порыва на участке сети теплоснабжения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 7 марта 2023 года в СМИ появились сюжеты о затоплении Луговой. Из-за аварии без тепла и воды остались десятки многоквартирных домов. Это признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Ответственным лицам грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 лет.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а затем примут процессуальное решение.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что площадь Луговую затопило кипятком, шквал воды вылился на дорогу и тротуары. Участок дороги утонул в клубах пара, из-за чего проезд оказался затруднителен, образовались пробки. Из-за аварии в западню попали и пешеходы, которые пытались перебраться через ручьи жидкости с помощью сподручных средств – досок и камней.

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