История с порывом теплосетей, затопившим район во Владивостоке, может дойти до «уголовки»

Ответственным лицам грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 лет. Фото: Светлана Макеева

Во Владивостоке СК Приморского края организовал доследственную проверку из-за порыва на участке сети теплоснабжения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 7 марта 2023 года в СМИ появились сюжеты о затоплении Луговой. Из-за аварии без тепла и воды остались десятки многоквартирных домов. Это признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Ответственным лицам грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 лет.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а затем примут процессуальное решение.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что площадь Луговую затопило кипятком, шквал воды вылился на дорогу и тротуары. Участок дороги утонул в клубах пара, из-за чего проезд оказался затруднителен, образовались пробки. Из-за аварии в западню попали и пешеходы, которые пытались перебраться через ручьи жидкости с помощью сподручных средств – досок и камней.

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