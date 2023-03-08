Аномальное тепло пообещали синоптики в Международный женский день в Приморье

Погода тоже поздравляет женщин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владивосток «выбрался» из тумана, которым был окутан последние пару дней. В среду, 8 марта, праздничный день пройдет без осадков. Столбики термометров дойдут до +7, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили синоптики «Примпогоды», к середине дня туман в разных районах города полностью рассеется. Осадков не ожидается. Такая синоптическая ситуация обусловлена новыми фронтальными разделами китайского циклона – кстати, как мы уже писали, именно он испортит погоду на выходных.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха составит от +5 до +7°C. В Находке переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +9.

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