Самолет сбили, но приказ выполнил: летчик из Приморья, пропавший без вести, получил боевую награду

Награда «Герой Приморского края».
Фото: Правительство Приморского края
Двое приморских бойцов отличились в зоне СВО. Региональные награды губернатор Олег Кожемяко вручил морпеху и летчику: Мураду Магомедову и Евгению Осипову, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое правительство.
Мурад Магомедов – командир роты 155-й бригады Тихоокеанского флота. В ходе выполнения боевых задач по уничтожению техники противника получил смертельное ранение. Летчик Евгений Осипов во время вылета успешно выполнил приказ, однако был сбит. Числится пропавшим без вести.
Церемония прошла в присутствии родственников бойцов. Им и были переданы награды.
– Они – тоже настоящий пример мужества и стойкости характера. Мы все преклоняемся перед подвигами наших бойцов – павших и тех, кто сражается сейчас. Память о героях будет жить вечно! – заключил губернатор Приморья.
Ранее мы подробно рассказывали историю бойца Сергея Деменчука. Орден передали его матери посмертно.
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