Папа Римский может приехать в Приморье для участия в защите животных, если получит приглашение

А вот и леопард понтифика, названный в честь героя аргентинской поэмы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Папа Римский Франциск может приехать в Приморский край, если получит официальное приглашение. Об этом он заявил в ответ на слова губернатора региона Олега Кожемяко, который ранее выразил желание принять понтифика, показать тигров и дальневосточные заповедники, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ТАСС.

– Папа поблагодарил губернатора за теплые слова. Защита животных для Папы является одной из прерогатив его служения. Он с удовольствием хотел бы поучаствовать в защите дальневосточных леопардов, тигров и оленей. Он обязательно приедет посетить красоты Приморья, если получит официальное приглашение, – сказал Леонид Севастьянов, глава Всемирного союза староверов, информагентству.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», в ФГБУ «Земля леопарда» тоже готовы принять понтифика, если он, конечно, согласится приехать. Интерес папы обусловлен желанием защиты краснокнижных животных: ранее он получил статус Хранителя дальневосточного леопарда. Хищника назвали Мартин Фьерро.

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