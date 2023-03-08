Из аварийного и ветхого жилья в Приморье переселили 3,3 тысячи человек

В правительстве отчитались об успехах в переселении из аварийного жилфонда. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Приморье план по переселению из ветхого жилья по нацпроекту выполнили на 62%: речь идет о более 3,3 тысячи человек, получивших новые квартиры. Ликвидировано почти 64 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, это показатель актуален на 1 марта 2023 года. В этом году в эксплуатацию введут четыре многоэтажки во Владивостоке, пять – в Уссурийске, еще два дома возводят в Хасанском мунокруге.

При этом ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в поселке Тавричанка снос многострадального аварийного дома обернулся скандалом и уголовным делом. Работы по демонтажу объекта одобрили, а вот жителей расселить не успели. В домах главы муниципалитета и его зама, курирующего соответствующее управление в администрации, правоохранительные органы провели обыски.

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