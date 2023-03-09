Обычно в этот день во Владивостоке погода была холодной. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 9 марта, Приморье окажется во власти высотной ложбины, которая и определит погоду на ближайшие сутки. Синоптики обещают небольшие и умеренные на востоке региона осадки, умеренный местами до сильного ветер возьмет направление с юго-востока и юга. Температура воздуха -1..+10°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице небольшие осадки – дождь вперемешку со снегом. Утром ветер слабый, к обеду – умеренный юго-восточный и южный. Температура воздуха днем – до шести градусов тепла.

В соседнем Уссурийске облачно, также небольшие осадки. Ветер умеренный, направление восточное, температуры плюсовые: +3...+5°C.

В Находке ветер возьмет направление с востока, умеренный. Температура воздуха +3...+5°C, облачно.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 9 марта была холодной. Температурный минимум в -15,9°C синоптики фиксировали в 1946 году, максимально тепло было в 2008 году: +10°С.

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