Улицы Махалина и Славянскую приведут в порядок во Владивостоке

Согласно контракту завершить работы предстоит до середины августа 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Владивостока ищет подрядчиков для ремонта Махалина и Славянской. Об этом сообщает пресс-службе ведомства. Эти улицы ждет комплексный ремонт. Электронный аукцион на поиск подрядчика уже объявлен. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В управлении дорог рассказали, что в порядок предстоит привести трассу от Светланской, 157, до Махалина, 29. В планах смонтировать здесь ливневки, заменить уличное освещение, облагородить тротуары и положить почти 600 метров асфальта.

На Славянской благоустроят водоотвод и тротуары, заасфальтируют дорогу. Все это – от дома №13 на Махалина до Абрекской, 14.

По контракту завершить работы предстоит до середины августа 2023 года. Процесс лично будут контролировать специалисты городского управления дорог Владивостока.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что в этом строительном сезоне планы грандиозные – отремонтировать более 20 участков. Среди них – дороги на Толстого, Давыдова, Олега Кошевого, Луговой, Карла Маркса, Успенского, Тетюхинской, Волжской, Шуйской, Котельникова, Калинина, Нейбута и другие.

Локальный ремонт трасс во всех районах города начнется уже в апреле 2023 года.

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