Улицы Махалина и Славянскую приведут в порядок во Владивостоке

Согласно контракту завершить работы предстоит до середины августа 2023 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Администрация Владивостока ищет подрядчиков для ремонта Махалина и Славянской. Об этом сообщает пресс-службе ведомства. Эти улицы ждет комплексный ремонт. Электронный аукцион на поиск подрядчика уже объявлен. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В управлении дорог рассказали, что в порядок предстоит привести трассу от Светланской, 157, до Махалина, 29. В планах смонтировать здесь ливневки, заменить уличное освещение, облагородить тротуары и положить почти 600 метров асфальта.
На Славянской благоустроят водоотвод и тротуары, заасфальтируют дорогу. Все это – от дома №13 на Махалина до Абрекской, 14.
По контракту завершить работы предстоит до середины августа 2023 года. Процесс лично будут контролировать специалисты городского управления дорог Владивостока.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что в этом строительном сезоне планы грандиозные – отремонтировать более 20 участков. Среди них – дороги на Толстого, Давыдова, Олега Кошевого, Луговой, Карла Маркса, Успенского, Тетюхинской, Волжской, Шуйской, Котельникова, Калинина, Нейбута и другие.
Локальный ремонт трасс во всех районах города начнется уже в апреле 2023 года.
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