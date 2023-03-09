Во Владивостоке приступили к санитарной обрезке деревьев

В первую очередь убираются сухие, сломанные и аварийные ветки и деревья. Фото: Администрация Владивостока

С 1 апреля во Владивостоке начнется санитарный двухмесячник, который уже стал традиционным. В это время дорожные службы, озеленители и прочие ведомства наводят порядок на улицах города. Недавно специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» приступили к обрезке деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В первую очередь убираются сухие, сломанные и аварийные ветки и деревья. Это превентивные меры, чтобы не допустить их обрушение, которое, кстати, не стоит исключать в плохую погоду. Обрезка веток по форме позволяет придать им равномерное расположение, что делает крону привлекательнее.

По данным ведомства, на сегодняшний день такие работы уже провели на Пологой, Океанском проспекте, 90 и далее к Некрасовской развязке. Перед их началом специалисты обследуют зеленые насаждения, а только потом получают рекомендации по дальнейшему плану действий.

– При проведении обследования на первый взгляд может показаться, что дерево живое и требует только обрезки, но на самом деле это не всегда так. Зачастую при более детальном рассмотрении оказывается, что дерево имеет серьезные повреждения – следы гниения, повреждения ствола, существенный наклон и другие. В таком случае дерево приходится полностью убирать.

ЦИФРЫ

В 2022 году во Владивостоке обрезали более восьми тысяч деревьев на 40 улицах.

Озеленители 1 062 дерева, 7 388 кустарников, более 300 000 цветов, создали и продолжили благоустройство 79 объектов озеленения.

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