Трех участниц подпольного казино задержала ФСБ на Камчатке

Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается. Фото: Даниил ОПАРИН

На Камчатке завершили расследование уголовных дел в отношении трех местных жительниц. Как рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета, их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, одна из обвиняемых вместе руководителями и другими участниками группы в период с 2021 года по июнь 2022 незаконно организовала проведение азартных игр. Свой бизнес нарушители развернули не только в Петропавловске-Камчатском, но и в Елизово. Также женщина обеспечивала клубы деньгами, чтобы они продолжали работать.

Две другие участницы были операторами, которые проводили азартные игры, взаимодействовали с посетителями и принимали от них деньги. Однако о деятельности группы вскоре узнали сотрудники МВД и ФСБ России, которые задержали нарушителей.

На женщин завели уголовные дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) и выделили их в отдельное производство. Жительницам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.

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