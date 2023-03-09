«Хотя бы не «Владик»: во Владивостоке обсуждают глупую ошибку в названии одной из остановок

Название остановки напротив написано правильно. Фото: Александр ХИТРОВ

Название остановки «Проспект 100-летия Владивостока» в столице Приморья оказалось представлено в двух вариантах написания. Павильоны на противоположных сторонах трассы получили разные окончания. Специалисты «Цифрового Приморья», которые оборудовали постройку, видимо, ошиблись и на стороне ТЦ «Сотка» написали наименование в дательном падеже вместо родительного. В организации сообщили, что в ближайшее время исправят недоразумение, но жители города уже успели вдоволь посмеяться над ним.

В МЦУ Владивостока пообещали исправить ошибку. Фото: Александр ХИТРОВ

– Хотя бы не «Владик» написали и то хорошо;

– Такое до сих пор происходит даже при получении документов о госрегистрации организаций, смене юридических адресов – тоже пишут «ку»;

– Я всю жизнь прожил на улице Некрасова рядом с остановкой «Некрасовская» и был очень удивлен, когда узнал, что улицу с чей-то легкой руки так переименовали. Самое интересное – в 1979 году наша улица называлась по-другому, – отреагировали жители Владивостока.

Также горожане припомнили и другие случаи, когда муниципальные службы допускали неточности. Например, недавно на остановочном пункте в районе Покровского парка появилась вывеска «Покровкий парк». Похожая ситуация сложилась на территории ВВГУ (бывш. ВГУЭС). На табличке-указатели возле вуза название Стэнфорда было написано через букву «е», а у Сорбонны потерялась вторая «н».

ПО ТЕМЕ:

Отправили на курсы русского языка: известный во Владивостоке вуз допустил ошибки в названиях университетов

На стенде приморского вуза обнаружили несколько орфографических ошибок (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.