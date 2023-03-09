На пожаре в Уссурийске 8 марта погиб человек, личность не установлена

Огонь уничтожил 30 квадратных метров нежилого здания. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожар в Приморье унес жизнь человека. Личность погибшего пока не установлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы 8 марта в 14:27 – возгорание в нежилом доме на улице Агеева в Уссурийске. Через шесть минут на месте уже работали пожарные. Из окон, а также из-под кровли валил густой дым.

Во время тушения специалисты обнаружили в доме тело человека без признаков жизни. В ведомстве отметили, что личность погибшего человека пока не установлена.

В пресс-службе ГУ МЧС также сообщили, что огонь уничтожил 30 квадратных метров здания. Причину и ущерб еще предстоит установить специалистам, на месте работают дознаватели и следователи регионального Следственного комитета.

– Всего в тушении было задействовано 3 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.

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