В Приморье 8 марта два подростка ушли из коррекционной школы-интерната и не вернулись

Местоположение мальчиков до сих пор неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье разыскивают двух подростков. 15-летние Денис П. и Захар Г. 8 марта ушли из КГОБУ «Коррекционная школа-интернат для детей сирот города Находка» и до сих пор не вернулись. Их местоположение неизвестно. Волонтеры организации «Примпоиск» забили тревогу и опубликовали ориентировки на пропавших парней.

Рост Дениса составляет 152 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, зеленые глаза. В день пропажи был одет в серый спортивный костюм, желтую куртку и черные кроссовки.

Ориентировка на Дениса. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Захару на вид 13 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные короткие волосы, голубые глаза. Был одет в черную толстовку, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки.

Ориентировка на Захара. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

О местонахождении подростков можно сообщить полиции (8-423-669-67-44, 69-67-45, 66-12-02, 102, 112) или волонтерам (8-914-718-77-02, 8-924-009-92-21).

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