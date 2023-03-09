Арест замглавы Владивостока Ляйфера по делу о взятках и подстрекательстве продлен до 14 мая

Чиновник курировал муниципальную собственность, сферу градостроительства, управление архитектуры. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Суд учел позицию прокурора и ходатайство следователя во Владивостоке по нашумевшему делу чиновника мэрии. Замглавы администрации города Алексей Ляйфер останется в СИЗО еще на более чем два месяца, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Вице-мэр обвиняется в подстрекательстве к превышению полномочий, а также в получении взятки в крупном размере (часть 4 статьи 33 УК РФ, часть 3 статьи 286; часть 5 статьи 290 УК РФ). Уголовное наказание, если вину Алексея Ляйфера признают, может превысить срок в 12 лет.

Алексей Ляйфер. Фото: Администрация Владивостока

Чиновник подозревается в том, что в декабре 2021 года убедил подчиненного в администрации (по данным редакции, экс-начальника УМС Армена Карапетяна) Владивостока разрешить группе жителей получить в общую долевую собственность землю – по кадастровой (льготной) цене. Иными словами, Ляйфер проходит как участник нашумевшей «гаражной схемы».

Земельный участок в 203,4 «квадрата» продали вместе с 10 капитальными строениями (гаражами). Их наличие и позволило отдать площади «по акции» – со скидкой в 95%. Ранее в СК сообщали об ущербе в более чем 21 миллион рублей муниципалитету от действий чиновников. Результаты громкого дела на контроле прокуратуры.

Напомним, перед арестом Ляйфера в СИЗО отправили экс-вице-мэра Наталью Соколову (а вместе с ней и экс-главу УМС Карапетяна).

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