Вице-мэра Владивостока Ляйфера отправили в СИЗО на 2 месяца за взятки

Чиновник мэрии Владивостока отправлен в под стражу. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Заместитель главы Владивостока по вопросам муниципальной собственности Алексей Ляйфер задержан и 15 января 2023 года отправлен Фрунзенским судом в СИЗО на два месяца, сообщает «Комсомолка».

Алексей Ляйфер. Фото: Администрация Владивостока

Известно, что чиновник обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – то есть за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и за крупную взятку. Санкция первой статьи – лишение свободы от 7 до 12 лет, санкция второй – от 3 до 10 лет колонии.

– По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, – говорится на сайте следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю.

Алексей Игоревич Ляйфер – первым появился в команде нынешнего мэра Константина Шестакова, 29 мая 2021 года он занял пост, на котором ранее восседала ныне арестованная предшественница Наталья Соколова.

– Ляйфер – текущий министр и будущий замглавы, который будет курировать направление земли и имущества. Если в таком ключе ответ вас утроит, тот я отвечу так, – сказал тогда глава дальневосточной столицы, отвечая на вопрос, сохранит ли Соколова свое кресло.

На сайте городской администрации сказано, что Алексей Игоревич руководит пятью управлениями: муниципальной собственности Владивостока; градостроительства; архитектуры и строительства объектов ВГО; правовым управлением; охраны окружающей среды и природопользования.

Стоит отметить, что Ляйфер далеко не первый раз замешан в рабочих скандалах. Так, в декабре 2018 года тогда еще врио губернатора Приморья Олег Кожемяко отправил в отставку заместителя главы краевого департамента земельных и имущественных отношений, то есть главного героя этого материала. Это произошло из-за того, что огромная очередь сирот, которым положена квартира от государства, сокращалась слишком медленно.

Что же касается Натальи Соколовой, то после расследования NewsVL.ru выяснилось, что она и экс-глава управления муниципальной собственности дальневосточного центра Армен Карапетян подозреваются подозревается в махинациях с земельными участками и превышении полномочий. Следователи отмечают, что с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года они предоставили участок гаражно-строительному кооперативу на 11,4 тысячи квадратных метров. Земля была передана без торгов, из-за этого городской бюджет не досчитался минимум 57,8 миллиона рублей. С декабря 2015 года по январь 2022 года было совершено несколько незаконных сделок, связанных с землей на сопке Шошина. Отмены этих договоров добивалась прокуратура Приморского края. Но за это время набежало еще 20,1 миллиона рублей ущерба. Сейчас оба чиновника находятся под стражей. Адвокат Соколовой подавал апелляцию, однако ее отклонили.

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