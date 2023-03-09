В Приморье женщина на «Прадике» разбилась с двумя пассажирами

За 7 и 8 марта в регионе зарегистрировано 108 ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Яковлевском районе Приморского края 37-летняя женщина на Land Cruiser Prado не справилась с управлением и слетела с дороги. «Прадик» перевернулся верх дном, двух мужчин 42 и 28 лет, сидевших в салоне, и водителя госпитализировали с травмами.

По данным регионального УМВД, за 7 и 8 марта в регионе зарегистрировано 108 ДТП: 95 аварий – с материальным ущербом, 13 – с пострадавшими. Различные травмы получили 17 граждан, один человек погиб. Пик происшествий пришелся на период с 12:00 до 15:00. Большая часть их зафиксирована во Владивостоке – 60 ДТП.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала про ДТП, которое произошло в Находке. Один из водителей остановился на перекрестке на красный свет, из-за чего другой участник дорожного движения вышел и избил мужчину на глазах у его восьмилетней дочери. Спустя долгие годы суда Попытка добиться правосудия успеха не принесла, местный суд встал на сторону Льва. К слову, удалось добиться правды в борьбе с сыном высокопоставленного находкинского полицейского.

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