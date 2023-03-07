Родственные связи не помогли: высокопоставленный полицейский из Приморья не защитил сына-хулигана от наказания

Конфликт случился в октябре 2018 года на перекрестке. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

История почти пятилетней давности в Находке, наконец, получила логическое завершение. Валентин М. ехал по своим делам, остановился на перекрестке на красный свет, но это не понравилось другому водителю – Льву О. Последний начал дебоширить, разбил окно грузовика, а потом избил Валентина на глазах у его восьмилетней дочери. Попытка добиться правосудия успеха не принесла, местный суд встал на сторону Льва. К слову, зачинщик конфликта оказался сыном высокопоставленного находкинского полицейского. Борьба за справедливость длилась довольно долго, но в итоге удалось добиться правды и поставить точку в «дорожных разборках». Подробности – в материале «КП – Владивосток».

ДОРОЖНЫЕ РАЗБОРКИ ДЛИНОЮ В ПЯТЬ ЛЕТ

Все произошло днем 26 октября 2018 года на Северном проспекте. Валентин был за рулем Mitsubishi Canter, рядом сидела дочка, выходные они планировали провести у бабушки в гостях. Перед перекрестком загорелся красный сигнал светофора, и грузовик остановился на правой полосе, для которой горела подсекция с зеленой стрелкой направо. Внезапно позади посигналил 30-летний водитель красной Honda Fit. Мужчина был бы рад перестроиться да пропустить человека, вот только впереди – стоп-линия и поток машин по улице Перевальная, а левый ряд занят. И вроде ничего не предвещало беды, ведь правила Валентин не нарушил, только вот Лев, видимо, очень торопился, а объехать по обочине то ли не захотел, то ли не догадался. Ну, или его спровоцировала фраза «Учи правила, нахал!», которую бросил Валентин из салона своего авто.

Водитель легковушки выскочил из салона и подбежал к грузовику, но до конструктивного диалога дело не дошло. С фразой «Ты кого послал?» Лев – активно занимающийся единоборствами – с одного удара кулака разбил стекло «Митсубиси». Осколки полетели в Валентина и долетели до ребенка, поцарапав лицо. Но дебоширу этого оказалось мало, и он начал бить мужчину. Несколько «хуков справа» в голову, висок, по уху. Девочка кричала, просила перестать, возможно, именно это остановило агрессора.

Весь инцидент видели другие водители, которые просили недовольного водителя перестать размахивать кулаками, некоторые эпизоды конфликта попали на регистраторы машин.

После начался долгий путь по поиску справедливости в судах, который затянулся аж на четыре с лишним года.

Ребенок тоже пострадал. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

НЕ ХУЛИГАНСТВО, А ОБОРОНА?

В суде Лев говорил, что Валентин первым спровоцировал спор, мол, вышел из машины, покрыл его матами, а когда мужчина подошел к водителю грузовика, так тот и вовсе начал оскорблять его мать и даже потянулся за оружием. И самое интересное, что в суде поверили ему, а слова свидетелей не учли. Зато не подвергли сомнению показания супруги и мамы Льва, которые, якобы, в это время были в машине. Только вот в итоге они отказались повторно все засвидетельствовать, сославшись на 51 статью Конституции, которая гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

Видимо, сыграли роль родственные связи: отец Льва долгое время работал в полиции в Находке и дослужился до высоких чинов. Да и в процессе заседаний дело переквалифицировали с преступления умышленного причинения телесных повреждений средней тяжести из хулиганских побуждений в… просто умышленное причинение вреда здоровью. То есть попросту понизили 112 статью Уголовного Кодекса до части 1. Срок давности в этом случае составляет всего два года, в отличие от первоначальной инкриминации, где привлекать к ответственности можно в течение пяти лет.

Вот только адвокаты Валентина сдаваться не собирались. Они говорят, за время своего расследования узнали, что «несудимый» Лев минимум дважды участвовал в спорных моментах. Первый раз угрожал своей жене, говорил, что убьет; в итоге бывшие супруги пошли на мировую. Во второй раз сбил двух парней на мотоцикле на высокой скорости, оба остались инвалидами, а наш «герой» отделался легким сроком. Во время заседаний по «дорожным разборкам» подсудимый заявил даже, что он – примерный гражданин, а все конфликтные ситуации и их последствия он давно уладил. Так, по его словам, он выплатил все компенсации пострадавшим ребятам на мото (в сумме около миллиона), но по факту, заявили представители потерпевших, ото Льва поступил лишь один платеж. На три тысячи рублей.

ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ, А ТРАВМЫ ЕСТЬ

После того как Находкинский городской суд признал Льва виновным только частично и призвал нападавшего компенсировать 100 тысяч рублей за моральный вред, Валентин и его адвокат Герман Сыроватский отправились в Приморский краевой суд с апелляцией. Только вот она не помогла. По словам мужчины, госорган не вникал в противоречия в деле и согласился с судом первой инстанции. Это было в конце 2021 года.

Пока защитники Валентина по крупицам собирали доказательства вины, общались со свидетелями и убирали подводные камни, которые и помогли изначально оппоненту уйти безнаказанным, сам мужчина водил дочку к психологу. Алене (имя изменено) по ночам снился тот день, и она просыпалась от кошмаров. Специалист даже выписал успокоительные и витамины, чтобы девочка быстрее пришла в себя. Потом Алена не побоялась Льва и выступала в суде, защищая папу.

ОБНУЛЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Спустя полгода потерпевший и адвокат Сыроватский обратились в Девятый кассационный суд во Владивостоке. Там внимательно рассмотрели все документы и отправили дело на пересмотр в Находку, но уже в ином судейском составе. В декабре 2022-го состоялось новое заседание, во время которого и произошло то долгожданное чудо.

Льва О. признали виновным за умышленное повреждение имущества и причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ и пункт «д» части 2 статьи 112 УК РФ соответственно). Это те самые статьи, которые и были изначально вменены. В сумме агрессору дали 3,5 года колонии, но на основании статьи 73 УК РФ наказание сделали условным, видимо, помогли смягчающие обстоятельства, о которых «КП – Владивосток» писала ранее.

Во время последнего слова Лев, ходивший на все суды с улыбкой на лице, вдруг расчувствовался. Он, спустя четыре с лишним года, «созрел» извиниться перед Валентином и призвал всех водителей при конфликтах на дороге не агрессировать. Возможно, мужчину стоит послушать, ведь даже связи не всегда могут защитить от наказания.

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