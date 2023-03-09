Прокуратура города организовала проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 9 марта, часть жителей приморской столицы осталась без холодной воды. Прокуратура Первореченского района организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Известно, что на участке сети холодного водоснабжения в районе дома на Снеговой, 111 произошел порыв. В итоге без коммунальной услуги остались свыше 1,5 тысячи жителей на Снеговой и Проселочной.

Прокурор района направил требование генеральному директору КГУП «Примводоканал» организовать подвоз воды. Ведомство проконтролирует восстановление подачи ХВС, проверит содержание и обслуживание сетей, а также соблюдаются ли права жителей при выставлении счетов на оплату коммунальной услуги.

Судя по сайту Примводоканала, без воды остались дома: на Проселочной, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5б; на Снеговой, 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44в, 54, 64, 70, 71в, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а,85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109, 111, 111а, 111/113, 113а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 135а, 137, 138, 141, 143, 145. В пресс-службе предприятия корреспонденту «Комсомолки» добавили, что аварийно-ремонтные работы планируют завершить 9 марта к 20:00 и в это же время возобновить подачу ХВС.

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