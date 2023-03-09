На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Расстояние эпицентра толчков до Петропавловска – 200 километров. Фото: Мария КАЮРОВА

Камчатский край продолжают сотрясать катаклизмы. Очередное землетрясение произошло в 14 часов по местному времени региона, магнитуду оценили в 5,0, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на краевой филиал ЕГС РАН.

Глубина толчков – примерно 61 километр под водой. Речь идет о юге региона, эпицентр пришелся на участок акватории примерно в сотне метров от суши. Местные разошлись во мнениях: некоторые указали, что ощутили землетрясение, а вот жители районов ближе к северу и в столице Камчатки отметили, что ничего даже не слышали. Расстояние до Петропавловска-Камчатского до эпицентра толчков составило 204 километра.

Накануне, 8 марта, на юге региона близ Северо-Курильска произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Напомним, голландский ученый Фрэнк Хугербитс предсказывал региону учащение катаклизмов в начале марта, однако его прогнозы были опровергнуты российскими учеными.

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