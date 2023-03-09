Девушек раскидало, как кегли: в Приморье лихач бросил умирать сбитых пешеходов

На место выехали специалисты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Серьезная авария с пострадавшими произошла в Артеме, в районе школы №19 на улице Куйбышева. Видео с происшествием появилось в социальных сетях, на кадрах видно, как на тротуаре в неестественных позах лежат две девушки, которые стонут от боли. Одну жертву ДТП отбросило аж за дерево, растущее сразу за пешеходной зоной.

Возле сбитых девушек стоит еще одна, которая просит мужчину и женщину вызвать скорую помощь или МЧС.

В сообщении к ролику сказано, что устроил происшествие водитель белой машины, предположительно, Toyota Caldina. Очевидцы заявили, что лихач сразу же скрылся с места преступления.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД РФ по Приморскому краю. Известно, что наряд полиции только выехал на место.

Напомним, за два дня, 7 и 8 марта, произошло 108 дорожно-транспортных происшествий, и это только согласно официальным данным. В 13 авариях травмы получили 17 человек, один погиб.

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