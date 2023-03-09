В Приморье бездомный похитил у фонда помощи сироткам домик с деньгами

Копилка с деньгами находилась в местном кинотеатре. Фото: Даниил ОПАРИН

Неприятная ситуация произошла в Артеме. Неизвестный мужчина похитил из здания кинотеатра домик-копилку и скрылся. К счастью, бездушный воришка попал на видео, более того, оказалось, что его знает полгорода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. На кадрах ролика видно, как мужчина ловко поднимает копилку вместе с тумбой-домиком и уносит с собой в неизвестном направлении. Сбор денег организовали в местном кинотеатре «Шахтер». Представители компании рассказали корреспонденту «Комсомолки», что приморца задержали в тот же день, как он совершил кражу.

– Деньги собираются фондом «Мы и дети», который проводит различные мероприятия для ребят, а мы предоставляем место. Это бездомный мужчина, его многие люди в этом районе знают, поэтому быстро нашли.

Мы также пообщались с представителем фонда, который рассказал, для чего собираются деньги. Основные задачи благотворительной организации – помогать детям, которые остались без попечения родителей и нуждаются в семье, а также дать воспитанникам ЦССУ возможность для интеллектуального, творческого и физического развития.

– Деньги должны были пойти на организацию и проведение действующих курсов по робототехнике в ЦССУ. У нас есть четыре класса в Находке, Уссурийске, Артеме и Владивостоке. Либо мы могли бы направить их на съемку видео и фотопортретов детей-сирот, благодаря которым найдутся потенциальные приемные родители. В зависимости от собранной суммы был бы определен конкретный проект.

Корреспонденту рассказали, что похитителя денег задержали в течение двух-трех часов. Его попытался остановить свидетель, но не вышло. Зато приморец запомнил лицо мужчины, так как видел его и раньше, и передал его ориентировку полиции. По словам собеседника, в кинотеатре похищение домика-копилки произошло впервые.

Приморца задержали в течение двух-трех часов. Фото: благотворительный фонд «Мы и дети».

– Для нашего фонда даже 100 рублей – это существенная помощь, которая будет направлена на благие дела и обязательно дойдет до маленького адресата, нуждающегося в нашей поддержке. И лично для нас поступок этого человека не имеет оправдания, не зависимо от его нужды.

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