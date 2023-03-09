В Приморье стали известны адреса первых магазинов известной сети «Пятерочка»

На первом этапе планируется открыть 10 магазинов Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Скоро в Приморье откроются магазины известной сети «Пятерочка». Уже стали известны адреса, где появятся новые торговые точки. На первом этапе планируется открыть 10 магазинов.

Ретейлер уже нашел подходящие помещения и приводит их в соответствие с корпоративными стандартами. Также идет подбор персонала, вакансии разместили на сайте интернет-рекрутмента. Там же были указаны и адреса будущих магазинов. Все они располагаются в южной части края. В столице Приморского края торговые точки появятся по следующим адресам:

Ул. Терешковой, 26Б;

Ул. Октябрьская, 14;

Ул. Русская, 19В;

Ул. Комсомольская, 29.

Еще несколько магазинов откроется в Партизанске:

Ул. Октябрьская, 8;

Ул. Кронида Кореннова, 22;

Ул. Центральная, 1в;

Также «Пятерочка» появится в Большом камне, Находке и Смоляниново.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что, по словам исполнительного директора территории Дальний Восток торговой сети «Пятерочка» Антона Безрядина, в проект инвестируют порядка 10 миллиардов рублей. Он отметил, что дискаунтеры представляют собой небольшие придомовые торговые точки. 90% будущих точек как раз составят магазины «у дома».

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