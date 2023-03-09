«Что происходит в этом городе?»: во Владивостоке сбросили со скалы машину

В ближайшее время обломки с берега уберут. Фото: принтскрин видео.

Приморцы в социальных сетях активно обсуждают видео, на котором неизвестные сбрасывают со скалы Toyota Crown Majesta. Уже появилось несколько версий, кто решился на такой безумный поступок и что станет с обломками авто. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадры, на которых машина с обрыва улетает вниз, появились в местных telegram-каналах. Жители сразу предложили несколько занимательных теорий:

– Смотрим теперь публикации у блогеров – кто на этом хайпанул.

– Когда увидели цены на запчасти…

– Слишком большой расход – невыгодно ездить, дешевле сбросить со скалы. Все ведь логично.

– Следы заметают?!

Впрочем, совсем скоро стало понятно, что же происходит на распространившемся видео. Оказалось, что это съемки фильма, а сама машина – лишь кузов с колесами. В ближайшее время обломки с берега уберут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что снимать новый художественный фильм в столице Приморья будет режиссер Александр Хант, известный по нескольким криминальным трагикомедиям. А сами съемки начнутся в феврале-марте 2023 года – после изучения специфики Владивостока.

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