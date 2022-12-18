«Мы сюда приехали за идею»: режиссер «Витьки Чеснока» решил взяться за Владивосток

Александр Хант и команда. Фото: Руслан НОВИКОВ

Мало кто знает, но улица Уборевича во Владивостоке – тот еще оплот кино. Да-да, еще в 1897 году на пересечении Светланской и Суйфуньской (именно такое название улица тогда носила) открылся первый дальневосточный (если не российский) кинотеатр – почти через год после первых показов братьев Люмьер в Париже. Сейчас от него, к сожалению, почти ничего не осталось, но энергия кинематографа, вероятно, так и манит в эти переулки и местных киноделов.

Так и произошло 17 декабря – с мастер-классом приехал режиссер Александр Хант, известный по нескольким криминальным трагикомедиям («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», Межсезонье»). Выступил на Уборевича в павильонах продюсерского центра «Insight People». Мероприятие, к сюрпризу некоторых, оказалось больше похоже на кастинг – оказалось, Александр намерен искать единомышленников для нового фильма, сниматься который будет во Владивостоке. «Комсомольская правда – Владивосток» побывала там и слегка приоткроет завесу тайны.

Павильон на Уборевича. Фото: Руслан НОВИКОВ

НЕ ВЛАДИВОСТОК, А ГОРОД N

Новая картина будет основана на книге российского писателя Кирилла Рябова «777». Главный герой Игорь Хлебников, провинциальный простой мужик, живет в маленьком городке где-то на Дальнем Востоке с нелюбимой женой и ещё более нелюбимым пасынком. Для публики Александр уточнил, что место действия в книге указано очень обтекаемо. Дословно «Город N в 200 километрах от Владивостока».

Такой вот не самый приятный персонаж – пьющий мужчина в спортивных штанах с лампасами – в дальневосточном городе N случайно сорвет джекпот; одакно как он с ним поступит – остается загадкой. Дальнейшие перипетии сюжета Хант пока не раскрыл. Пока что в планах скорее все-таки следовать канве книги, чем нет. Но режиссер не исключает, что все может поменяться:

– Мы только нащупываем то, что хотим. В процессе. Пока мы размышляем над тоном фильма <…> Это будет история на юморе, на иронии.

«ВПЕРВЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ, А НЕ ТОЛЬКО ЭКСТЕРЬЕРЫ»

Разумеется, во время обсуждений не обошлось без дискуссий о тенденциях в отечественном кино. Во Владивостоке, признали собравшиеся, снимать тяжело: павильонов, оборудованных студий и подготовленного персонала здесь не хватает. Поэтому режиссеры до Ханта (например, Дмитрий Киселев, отснявший здесь ранее фильм-катастрофу «Мира»), как правило, запечатлевают лишь виды Владивостока, а затем улетают в Москву – делать все остальное. Однако и тут кинодел удивил публику. Александр намерен снять большую часть фильма именно в дальневосточном центре:

– Мы приехали сюда за идею, и я очень рад, что с продюсерской точки зрения нас поддержали. <…> Я стараюсь снимать кино не в Москве. Регионы –это интересная реальность, которую можно показать. И это несправедливость, что снимают все в одних и тех же местах, – рассказал Хант, –экстерьеров больше не надо. Интерьеры тоже войдут в фильм. Мы ищем квартиры из нулевых без евроремонта старенькие, «рабочие» районы.

Insight People. Фото: Руслан НОВИКОВ

На вопрос о том, почему режиссер выбрал именно эту книгу (именно о дальневосточном городе), Александр Хант ответил, что ему пришлась по душе история и язык произведения «777». Да и в целом кинодел с симпатией отзывался о городах ДФО.

Съемки начнутся в феврале-марте 2023 года – после изучения специфики Владивостока. Кстати, команда Ханта рассказала о том, что еще не попробовала пян-се с «милкисом», но обязательно это сделает. Кто знает, может этот атрибут Дальнего Востока даже войдет в фильм.

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