В Артеме очевидцев просят помочь поймать водителя, сбившего двух женщин

Сотрудники проводят расследование. Фото: Госавтоинспекция Артема

Сотрудники госавтоинспекции города Артема просят помочь поймать водителя, сбившего двух женщин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось 9 марта 2023 года в 16:45. В дежурную часть отдела МВД очевидцы сообщили о том, что в районе дома № 20 на улице Куйбышева произошла серьезная авария. На место сразу же выехал наряд Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что неизвестный водитель не справился с управлением и наехал на двух женщин, шедших по тротуару. Одна из них получила травмы, ее госпитализировали. Вторая за помощью врачей не обращалась.

Сотрудники проводят расследование и просят всех, кто стал свидетелем, обратиться в дежурную часть ОГИБДД отдела МВД России по городу Артему по адресу ул. Воровского, 13. Телефон: 8 (42337)4 33 37.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что серьезная авария с пострадавшими произошла в Артеме. Видео с происшествием появилось в социальных сетях, на кадрах видно, как на тротуаре в неестественных позах лежат две женщиниы, которые стонут от боли. Одну жертву ДТП отбросило аж за дерево, растущее сразу за пешеходной зоной.

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