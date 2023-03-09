Во Владивостоке спорную дорогу передали муниципалитету

Собственникам шлагбаума будет дано время на его демонтаж Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке для свободного проезда и прохода граждан в районе улиц Нейбута и Зеленого Бульвара будут наложены публичные сервитуты. Об этом рассказали в администрации.

Специалисты уже подготовили соответствующее постановление. Подобное решение приняли из-за многочисленных обращений жителей. В соответствии с российским Земельным кодексом публичные сервитуты устанавливаются на 49 лет безвозмездно.

– После того как сервитуты будут установлены, собственникам шлагбаума будет дано время на его демонтаж. В противном случае эти работы выполнит городская служба, – уточнила и.о. начальника административно-территориального управления Ленинского района Ольга Будникова.

Она также добавила, что это позволит обеспечить свободный проезд и проход по территориям, где сейчас установлены шлагбаумы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что жесткое ДТП произошло на спуске с Нейбута к Зеленому бульвару. Не справившаяся с управлением женщина влетела в другую машину. Она в итоге оказалась выброшена на тротуар.

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