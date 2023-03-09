Глава приморского города пригрозил чисткой среди чиновников

О встрече политик рассказал в своем telegram-канал. Фото: telegram-канал Вячеслава Квона. Фото: из социальной сети

Вячеслав Квон, глава Артемовского городского округа, встретился с жителями АртемГРЭСа. Вопросов у них накопилось много, а решить их было предложено кадровыми перестановками. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О встрече политик рассказал в своем telegram-канал:

– Только что завершилась моя встреча с жителями АртёмГРЭСа. Вижу, что проблемных вопросов накопилось достаточно. Это и качество пассажирских перевозок, медицинского обслуживания, благоустройства. Над многим уже работаем.

При этом он отметил, что основная проблема – это отсутствие диалога с жителями у руководители территориального управления. Эту задачу планируется решить кадровыми перестановками в ближайшем будущем.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в 2017 году Квону, на тот момент председателю Думы Артемовского городского округа, предложили, а по некоторым данным, очень сильно попросили возглавить застрявший в глубоком кризисе Спасск-Дальний. Вскоре его попросили «помочь» с Находкой, предложив место заместителя главы с последующим повышением. Правда, это кадровое назначение так и не состоялось. Квон вернулся в Артемовский городской округ, которым сейчас и руководит.

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