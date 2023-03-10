Обычно погода во Владивостоке 10 марта была холодной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 марта, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю местами небольшие осадки, умеренный южный ветер и плюсовые температуры воздуха: +1…+12°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице переменно облачно. Осадки здесь сегодня ожидаются только к вечеру, также вероятен и туман. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, усилившись во второй половине дня. Температура воздуха +1...+3°C.

В соседнем Уссурийске без осадков и немного теплее – +6...+8°C. Ветер южный умеренный.

В Находке до пяти градусов тепла, без осадков и переменная облачность. Ветер возьмет направление с юго-запада, умеренный.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 10 марта была холодной. Температурный минимум в -15,3 °С синоптики фиксировали в 1985 году, максимально тепло было в 1942 году – +11,4 °С.

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