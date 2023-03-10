Жители Приморья поддерживают запрет видеосъемки на уроках

Восемь из десяти педагогов также согласны с запретом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Планируется, что запись разрешат только в образовательных целях и ее нужно согласовывать с администрацией учреждения и педагогом. Сотрудники платформы SuperJob узнали у родителей из Владивостока, как они относятся к возможному нововведению. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инициативу поддержали 53% взрослых, аргументируя свой выбор тем, что дети не должны отвлекаться во время уроков. 26% родителей оказались против, по их мнению, видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, которые нарушают закон, например, оскорбляют учеников.

– Наоборот, должна вестись постоянная видеофиксация уроков: это дисциплинировало бы учителей, а отсутствующие ученики могли бы просмотреть запись и восполнить пробелы.

Опрос провели не только среди родителей, но и учителей. 8 из 10 педагогов согласны с запретом, говоря, что не всем взрослым комфортно работать под камерой. Только 14% оказались против.

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