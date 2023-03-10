Массовое ДТП сковало трассу во Владивостоке утром 10 марта

Столкновение с Toyota Axio было мощным. Фото: t.me/dpscontrol_public.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке утром 10 марта. На оживленной трассе столкнулись три автомобиля. Есть версия, что аварию устроил пьяный автомобилист. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в районе улицы Борисенко. Водитель Honda Civic двигался в сторону Сахалинской, когда вдруг вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. Этому, как говорят очевидцы, предшествовали и другие опасные маневры – автомобиль всю дорогу буквально вилял по трассе. Перед тем, как оказаться на «встречке», легковушка зацепила микроавтобус Hice, а уже после – влетела в автомобиль, принадлежащий одной из таксомоторных компаний города.

Последнее столкновение с Toyota Axio было мощным, «Цивик» буквально согнуло пополам. По предварительной информации, никто не пострадал. Сообщается также, что на участке трассы уже образовался затор со стороны Тихой.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции сразу же обратили внимание на состояние водителя-виновника. Судя по всему, мужчина был пьян. Теперь разбираться в произошедшем предстоит компетентным органам.

Последствия ДТП. Фото: t.me/dpscontrol_public.

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