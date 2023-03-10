В июле прошлого года надзорному органу было отказано в этом деле. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Суд повторно рассмотрит иск прокуратуры Владивостока о признании сделки с землей на сопке Шошина недействительной. В ведомстве сообщили, что в июле прошлого года надзорному органу было отказано в этом деле.

– Девятый кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами прокурора и отменил апелляционное определение, направив гражданское дело на новое рассмотрение.

Иск касался действий бывшего директора департамента земельных отношений Натальи Соколовой и экс-главы управления муниципальной собственности дальневосточного центра Армена Карапетяна. С 2015 по 2022 годы чиновники распродали участки на Шошина под гаражи-миражи по цене равной 5% от реальной (кадастровой) стоимости. Городской бюджет недополучил больше 20 миллионов рублей, а доводы прокуратуры о нелегитимности сделки по каким-то причинам игнорировалось судом.

– Прокуратура не согласилась с вынесенным решением, поскольку площадь предоставленного участка несоразмерна площади объектов, в связи с наличием которых он предоставлен в общую долевую собственность граждан на льготных основаниях. <…> Льготный порядок представления земельного участка позволил собственникам гаражей пробрести в долевую собственность земельный участок кадастровой стоимостью более 20 млн рублей на сумму немногим более 1 млн рублей, чем существенно нарушены публичные интересы, – напомнили в ведомстве.

Напомним, что схема Соколовой и Карапетяна (и других неустановленных лиц) была реализована в 2015-2016 годы, когда они предоставили строительно-гаражному кооперативу участок площадью 11,4 тысячи метров. Из них около 260 «квадратов» было передано без аукциона и с большой скидкой, из-за которой бюджет города опустел на 57,8 миллиарда рублей. По данным регионального СУ СК РФ ущерб казне Владивостока составил не менее 77,9 миллиона рублей. В 2022-м следователи совместно с ФСБ задержали бывших сотрудников мэрии – сейчас они находятся в СИЗО.

ПО ТЕМЕ:

Сделали миллионы на гаражах: за что силовики задержали главных земельщиков Владивостока

Во Владивостоке задержали экс-главу УМС Карапетяна и бывшего вице-мэра Соколову за многомиллионный ущерб городу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.