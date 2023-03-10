В школах Владивостока объявили свободное посещение из-за снегопада

Пурга накроет регион. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В связи с непогодой в школах Владивостока для учеников объявили свободное посещение занятий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Отмечается, что решение будет действовать 13 марта. Предстоящий снегопад, согласно прогнозам синоптиков, пройдет 12-13 марта на большей части Приморья. В крае объявлено штормовое предупреждение.

– 13 марта (понедельник) во всех учреждениях образования вводится свободное посещение. Пропуск занятий не будет считаться прогулом, – рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Напомним, как уже писала редакция, с 12 марта по ночь 13-го числа, по мнению синоптиков, на большей территории края ожидается сильный мокрый и простой снег. За 12 и менее часов выпадет около 6-17 миллиметров, при смешанных осадках – 15-25 миллиметров, в некоторых районах – до 20 миллиметров.

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