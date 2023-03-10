Бизнесмен из Москвы продал жителям Камчатки билеты на несостоявшийся балет «Лебединое озеро»

В полицию обратились минимум 13 жителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Камчатке задержали предпринимателя из Москвы, которого подозревают в мошенничестве. 42-летний мужчина продал местным жителям билеты на концерты, которые в итоге не состоялись. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Камчатке, житель Москвы прилетел на полуостров, чтобы организовывать концерты. Жители купили у него билеты на выступление блогера-певца, а также на балет «Лебединое озеро», но мероприятия так и не состоялись. Местные потратили от 3 до 4,5 тысячи рублей, деньги им так и не вернули.

Заявление написали около 13 жителей Петропавловска-Камчатского, но специалисты предполагают, что жертв намного больше. Сотрудники полиции задержали мужчину и завели на него уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и объединили их в одно производство. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до двух лет.

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