Владивосток и Хуньчунь обсудили совместное проведение культурных мероприятий

Встреча прошла в администрации города. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке делегация Хуньчуня встретилась с представителями администрации города. Секретарь горкома Коммунистической партии Китая Шэн Сяожу рассказал первому замглавы мэрии Сергею Дмитриенко о том, как он видит сотрудничество между городами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Шэн Сяожу, в первую очередь необходимо усилить взаимодействие между предпринимателями, а также поработать над транспортной логистикой. Секретарь также добавил, что Приморье и Китай могут провести ряд совместных культурных и спортивных мероприятий.

Сергей Дмитриенко отметил, что взаимодействие между Владивостоком и Хуньчунем всегда было эффективным. В ближайшее время планы по сотрудничеству будут зафиксированы и по ним начнется работа.

Напомним, что в эфире радио «Комсомольской правды – Владивосток» руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский рассказал о безвизовых поездках в Китай.

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