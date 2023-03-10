Приморский бизнесмен пойдет под суд за хищение 5,4 миллиона рублей из денег на реализацию нацпроекта

Директору суд назначил 6 лет лишения свободы условно и штраф 900 тысяч рублей. Фото: Светлана Макеева

В Приморском крае признали виновным в хищении бюджетных денег руководителя коммерческой организации. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета края.

Следствие и суд установили, что в 2019 году директор ООО «Аралия» заключил контракт с Культурно-досуговым центром Кокшаровского сельского поселения. Компания должна была построить спортивные площадки в селах Кокшаровка и Самарка. Но руководитель решил присвоить бюджетные деньги, поэтому работы были выполнены в меньшем объеме, а материалы не соответствовали требованиям и стоили соответственно дешевле.

Именно так преступник украл деньги из бюджета Приморского края и Кокшаровского сельского поселения. Он присвоил больше 5,4 миллиона рублей. Теперь он признан виновным в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего положения в особо крупном размере». Директору суд назначил 6 лет лишения свободы условно и штраф 900 тысяч рублей.

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