Приморцев приглашают бесплатно посетить премьеру известного мюзикла

«Аленький цветочек» (5+) – это русская сказка, покорившая многие сердца. В эту субботу, 11 марта, жители Владивостока смогут бесплатно посетить премьеру этого мюзикла в исполнении заслуженного коллектива края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Юный состав образцового музыкального театра «Овация» исполнит представление Максима Дунаевского. А зрители вместе с юными артистами узнают о смелом Купце, милосердной и честной Аленушке и о сильной любви, которая сможет побороть любое зло.

Премьера состоится в 12:00 в большом зале Владивостокского городского Дворца детского творчества. Мюзикл покажут в рамках проекта «Суббота городского школьника», инициатором которого стало управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в рамках нововведения ученики среднеобразовательных учреждений смогут посещать экскурсии, участвовать в мастер-классах, конкурсах, тематических лекциях, встречаться с интересными людьми и посещать много других интересных мероприятий.

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