Обычно погода во Владивостоке 11 марта была холодной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 11 марта, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. День в крае будет туманным, местами с небольшими осадками. Ветер возьмет направление с юго-запада, умеренный до сильного. Температура воздуха 0…+10°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице облачно, пасмурно и дождливо. Ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха +2...+4°C.

В Уссурийске также небольшие осадки, умеренный юго-западный ветер, температура воздуха +7...+9°C.

В Находке облачно и дождливо, температура воздуха +3...+5°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 11 марта была холодной. Температурный минимум синоптики фиксировали в 1950 и 1967 годах, и составил он -16,5 °. Минимальная температура воздуха в +8,8 °С отмечалась в 1958 году.

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