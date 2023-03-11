Суточная заболеваемость Covid-19 во Владивостоке не снижается

74 случая COVID-19 выявили во Владивостоке за два минувших дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

74 случая заболеваемостью COVID-19 выявили во Владивостоке за два минувших дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Среднесуточная заболеваемость коронавирусной инфекцией сохраняется в дальневосточной столице. По данным специалистов, за 8 и 9 марта выявлено 74 случая, всего с начала пандемии – 214 678 инфицированных. Всех тех, кто уже переболел, врачи призывают пройти диспансеризацию – чтобы исключить риски тяжелых последствий.

В группе по возможному развитию постковидного синдрома находятся пациенты с избыточным или недостаточным весом, люди старше 60 лет и лица, имеющие сопутствующие заболевания сердца, легких, печение и аутоиммунные болезни. Если такая категория граждан перенесла инфекцию, то в обязательном порядке стоит обратиться в ближайшую поликлинику для прохождения углубленной диспансеризации. Такой совет дает минздрав Приморья. В 2023 году на регулярный медицинский осмотр медики Владивостока ожидают порядка 260 тысяч человек. Раз в три года пройти обследование бесплатно могут граждане от 18 до 39 лет. После 40 лет диспансеризацию можно проходить ежегодно.

– Чтобы узнать, имеет ли человек право на обследование, необходимо возраст разделить на три. Если делится без остатка, можно обращаться к врачам. В 2023 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах.

Напомним, что основными правилами соблюдения мер безопасности в межсезонье по-прежнему остаются рекомендации медиков носить маски в общественных местах и делать ревакцинацию.

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