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НовостиВладивосток11 марта 2023 3:41

До двух лет тюрьмы за кражу цемента может получить житель Приморья

Мужчина похитил со стоящих на железнодорожных путях полувагонов стройматериалы
Анна СОБОЛЬ
Сотрудники уголовного розыска задержали преступника.

Сотрудники уголовного розыска задержали преступника.

Фото: Иван Макеев

Из полувагонов, стоящих на железнодорожных путях в Приморье исчез строительный цемент. Как оказалось, отношение к пропаже имеет местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Находки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История была такова: 36-летний мужчина, проходя мимо вагонов в поселке Боец Кузнецов, обнаружил внутри мешки с цементом. Приморец решил воспользоваться тем, что железнодорожный состав никем и никак не охранялся. Злоумышленник в течение нескольких часов похитил стройматериалы.

Сотрудники уголовного розыска задержали преступника. Оказалось, что похищенный цемент мужчина продавал местным жителям поселка, а деньги тратил по своему усмотрению. Сумма ущерба, кстати, составила около 30 тысяч рублей.

– Уголовное дело, заведенное по факту по тайного хищения чужого имущества, направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, – уточнили в ведомстве.

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