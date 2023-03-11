До двух лет тюрьмы за кражу цемента может получить житель Приморья

Сотрудники уголовного розыска задержали преступника. Фото: Иван Макеев

Из полувагонов, стоящих на железнодорожных путях в Приморье исчез строительный цемент. Как оказалось, отношение к пропаже имеет местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Находки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История была такова: 36-летний мужчина, проходя мимо вагонов в поселке Боец Кузнецов, обнаружил внутри мешки с цементом. Приморец решил воспользоваться тем, что железнодорожный состав никем и никак не охранялся. Злоумышленник в течение нескольких часов похитил стройматериалы.

Сотрудники уголовного розыска задержали преступника. Оказалось, что похищенный цемент мужчина продавал местным жителям поселка, а деньги тратил по своему усмотрению. Сумма ущерба, кстати, составила около 30 тысяч рублей.

– Уголовное дело, заведенное по факту по тайного хищения чужого имущества, направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, – уточнили в ведомстве.

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