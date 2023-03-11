Серьезное ЧП в Приморье: на дороге сгорела фура

Огонь полностью охватил кабину транспортного средства. Фото: скриншот из видео.

Серьезный пожар случился на дороге в Приморье. Подробности инцидента озвучили в ГУ МЧС России по Приморскому краю – читайте в материале «Комсомольской правды – владивосток».

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы вечером пятницы, 11 марта, в 19:05. Незамедлительно к месту ЧП направились специалисты.

Когда пожарные прибыли, кабина фуры полыхала пламенем. Огонь уже успел охватить около трех квадратных метров машины. В результате, спасти авто не удалось. Причину пожара теперь предстоит установить экспертам.

В ведомстве сообщили, что тушили огонь две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.

В сети уже появились ролики зрелищного происшествия. А также в популярном уссурийском Telegram-канале показали, что осталось от габаритного транспорта.

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